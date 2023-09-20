В Крыму прозвучали взрывы: оккупанты рассказывают о сбитых БПЛА

В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Про атаку в Крыму заявил так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев.



«Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава. Все оперативные службы выехали на место. Продолжается контроль воздушной обстановки», — проинформировал местное население коллаборант.



Он также добавил, что в районе акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольной маскировки. В Крымских пабликах люди пишут, что под Симферополем сняли на видео летящей на юг ракеты.



Также были слышны взрывы в районе Инкермана и возле аэродромов Бельбек и Кача.

Напомним, дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск» были повреждены в результате атаки на Севастополь.