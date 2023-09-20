У Криму пролунали вибухи: окупанти розповідають про збиті БПЛА

Внаслідок роботи системи ППО у Верхньосадовому та в Качі, за попередніми даними, впали збиті БПЛА. Про атаку у Криму заявив так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Розвожаєв.



«Постраждалих немає. Є невелике загоряння трави у Верхньосадовому. У Качі безпілотник упав на території виноградників. Теж горить трава. Усі оперативні служби виїхали на місце. Продовжується контроль повітряної обстановки», - поінформував місцеве населення колаборант.



Він також додав, що у районі акваторії Севастопольської бухти використовуються табельні засоби аерозольного маскування. У Кримських пабліках люди пишуть, що під Сімферополем зняли на відео ракети, що летять на південь.



Також були чутні вибухи в районі Інкермана та біля аеродромів Бельбек та Кача.

Нагадаємо, дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ» були пошкоджені внаслідок атаки на Севастополь.