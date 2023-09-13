Удар по Севастополю зафиксировали спутники NASA: ракеты могли попасть в боевые корабли

Вид судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе. Фото: firms

Территория Севастопольского морского завода выглядит на мировой карте пожаров проекта FIRMS закрашена большими пикселями красного цвета. Огонь был зафиксирован спутниками в 4 часа ночи по местному времени.



Как сообщает российский телеграм-канал Shot, дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск» повреждены в результате атаки на Севастополь, они загорелись.

Предположительно поврежденные корабли. Фото: соцсети

«Ростов-на-Дону» россияне применяли для обстрелов Украины. Уже стало известно о двух погибших и 26 пострадавших.

Напомним, что Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.