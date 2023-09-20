В Старомихайловке из-за обстрела погибла женщина

Жертва обстрелов в Старомихайловке. Фото: telegram

В поселке Старомихайловка, Донецкой области, в результате обстрелов погибла женщина. Об этом написал глава администрации временно оккупированного Донецка Алексей Кулемзин.



После изучения поврежденного дома, на месте происшествия удалось установить, что погибшей оказалась женщина 1964 года рождения.

Разрушения дома из-за обстрелов в Старомихайловке. Фото: telegram



Стоит отметить, что поселок Старомихайловка расположен на самой линии разграничения. От него до Донецка чуть более 20 км.

Поселок Старомихайловка.Фото: militaryland

Напомним, один гражданский погиб на оккупированной Россией территории Донецкой области в результате обстрелов за минувшие сутки.





