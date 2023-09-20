У Старомихайлівці через обстріл загинула жінка

Жертва обстрілів у Старомихайлівці. Фото: telegram

У селищі Старомихайлівка, що на Донеччині, в результаті обстрілів загинула жінка. Про це написав глава адміністрації тимчасово окупованого Донецька Олексій Кулемзін.



Після вивчення пошкодженого будинку на місці події вдалося встановити, що загиблою виявилася жінка 1964 року народження.

Руйнування будинку через обстріл у Старомихайлівці. Фото: telegram



Варто зазначити, що селище Старомихайлівка розташоване на самій лінії розмежування. Від нього до Донецька трохи більше ніж 20 км.

Село Старомихайлівка.Фото: militaryland

Нагадаємо, один цивільний загинув на окупованій Росією території Донецької області внаслідок обстрілу минулої доби.





