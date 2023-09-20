Восемь человек погибли из-за ракетного удара по Купянску

До восьми человек возросло число погибших в результате вчерашнего ракетного удара войск РФ по Купянску. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



Он отметил, что экстренные службы завершили оперативные работы на месте ракетного удара.



«К сожалению, найдены тела еще 2 погибших гражданских мужчин. Общее количество жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек — 6 мужчин и 2 женщины. 2 погибших — волонтеры, которые эвакуировали людей», — рассказал Синегубов.



По его словам, российские войска нанесли удар ракетой «Гром-Е1».