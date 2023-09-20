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Вісім людей загинули через ракетний удар по Куп'янську

20 вересня 2023, 13:54

Вісім людей загинули через ракетний удар по Куп'янську

Вісім людей загинули через ракетний удар по Куп'янську

До восьми людей зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару військ РФ по Куп'янську. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що екстрені служби завершили оперативні роботи на місці ракетного удару.

«На жаль, знайдено тіла ще 2 загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей — 6 чоловіків та 2 жінки. 2 загиблих — волонтери, які евакуйовували людей», — розповів Синегубов.

За його словами, російські війська завдали удару ракетою «Гром-Е1».

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