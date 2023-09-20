Украинские пограничники дроном ликвидировали оккупантов под Бахмутом

Украинские военнослужащие с помощью ударного дрона ликвидировали российских оккупантов возле Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



«Ударные дроны серии «Смерть оккупантам» работают возле Бахмута», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пограничная аэроразведка отследила перемещение российской пехоты и обнаружила наблюдателей.



«Точной бомбардировкой обезврежены трое захватчиков, при этом останки одного из них вылетели из окопа», — отметили в ведомстве.



Напомним, украинские военные показали, как зачищали подходы к Андреевке на Бахмутском направлении. Видео боев опубликовала Третья штурмовая бригада ВСУ.