Українські прикордонники дроном ліквідували окупантів під Бахмутом

Українські військовослужбовці за допомогою ударного дрона ліквідували російських окупантів біля Бахмуту на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



«Ударні дрони серії «Смерть окупантам» працюють біля Бахмута», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що прикордонна аеророзвідка відстежила переміщення російської піхоти та виявила спостерігачів.



«Точним бомбардуванням знешкоджено троє загарбників, при цьому останки одного з них вилетіли з окопа», — зазначили у відомстві.



Нагадаємо, українські військові показали , як зачищали підходи до Андріївки на Бахмутському напрямку. Відео боїв опублікувала Третя штурмова бригада ЗСУ.