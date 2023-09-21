ВС РФ за минувшие сутки убили пять мирных жителей Донецкой области — ОВА

Российские войска за минувшие сутки убили пять гражданских в Донецкой области. Об обстрелах сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



Двое мирных жителей погибли из-за российского обстрела Торецка, 2 — из-за удара по Северному и 1 человек умер в Угледаре.



За все время полномасштабного вторжения России от атак ВС РФ на подконтрольной Украине части Донетчины погибли 1716 человек, еще 4146 были ранены. В статистике не учтено количество жертв в захваченных Мариуполе и Волновахе.

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