ЗС РФ за минулу добу вбили пʼятьох мирних жителів Донецької області — ОВА

Російські війська минулої доби вбили п'ять цивільних у Донецькій області. Про обстріли повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



Двоє мирних жителів загинули через російський обстріл Торецька, 2 — через удар по Північному і 1 людина померла в Вугледарі.



За весь час повномасштабного вторгнення Росії від атак ЗС РФ на підконтрольній Україні частині Донеччини загинуло 1716 людей, ще 4146 було поранено. У статистиці не враховано кількість жертв у захоплених Маріуполі та Волновасі.

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