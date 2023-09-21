По Харькову ударили шестью ракетами, есть пострадавшие и разрушения

Последствия атаки на Харьков. Фото: прокуратура

Утром российские войска нанесли массированную ракетную атаку по Харькову — трое мирных жителей травмированы. Об этом сообщает областная прокуратура.



Отмечается, что атака была совершена примерно в 5:50.



Зафиксировано попадание шести российских ракет типа С-300 в Слободском районе города.



Получили ранения трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет. Повреждены несколько складских помещений, промышленных зданий и жилых домов.

Под утро Россия нанесла массированную ракетную атаку по Украине. Разрушения зафиксированы в разных регионах страны.