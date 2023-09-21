Ракетная атака: В Черкассах разрушен отель, повреждения в разных регионах

В Черкассах в результате российского ракетного удара уничтожено здание гостиницы. Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.
Возник пожар, а также произошло возгорание торговых павильонов на рынке.
По состоянию на 8:40, пострадали 10 человек. Были эвакуированы 10 человек. Из-под завалов спасен 1 человек.
Также в результате российских ракетных атак:
- В Киеве упали обломки, известно о 7 раненых.
- В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.
- В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали три человека.
- Есть попадания и повреждения в Ровенской области.
- Во Львовской области удар нанесен по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания.