Ракетная атака: В Черкассах разрушен отель, повреждения в разных регионах

Разрушенный отель в Черкассах. Фото: ГСЧС

В Черкассах в результате российского ракетного удара уничтожено здание гостиницы. Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.



Возник пожар, а также произошло возгорание торговых павильонов на рынке.



По состоянию на 8:40, пострадали 10 человек. Были эвакуированы 10 человек. Из-под завалов спасен 1 человек.



Также в результате российских ракетных атак: