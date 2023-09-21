По Харкову вдарили шістьма ракетами, є постраждалі та руйнування

Наслідки атаки на Харків. Фото: прокуратура

Вранці російські війська завдали масованої ракетної атаки по Харкову — трьох мирних жителів травмовано. Про це повідомляє обласна прокуратура.



Зазначається, що атака була здійснена приблизно о 5:50.



Зафіксовано влучення шести російських ракет типу С-300 у Слобідському районі міста.



Поранено троє цивільних чоловіків віком 24, 58 і 66 років. Пошкоджено кілька складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків.

Під ранок Росія завдала масованої ракетної атаки по Україні. Руйнування зафіксовано в різних регіонах країни.