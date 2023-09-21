Ночью ВСУ сбили 36 из 43 ракет, которыми российские войска атаковали Украину

Ночью военные сбили 36 из 43 крылатых ракет, которыми российские захватчики атаковали Украину. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



«Ночью 21 сентября 2023 года около 3.40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксировано пуски 43 крылатых ракет с 10 самолетов стратегической авиации Т-95мс из района западнее Энгельса», — идет речь в сообщении.

Отмечается, что ракеты россияне запускали в несколько волн, в воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту.

Военные рассказали, что в результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 36 крылатых ракет.

«К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства», — рассказали в ВСУ.

Около 6:00 утра, по данным военных, ВС РФ нанесли удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

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