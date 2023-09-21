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Вночі ЗСУ збили 36 із 43 ракет, якими російські війська атакували Україну

21 вересня 2023, 10:24

Вночі ЗСУ збили 36 із 43 ракет, якими російські війська атакували Україну

Вночі військові збили 36 із 43 крилатих ракет, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Уночі 21 вересня 2023 року близько 3.40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракети росіяни запускали у кілька хвиль, у повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

Військові розповіли, що внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 36 крилатих ракет.

«До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби», — розповіли у ЗСУ.

Близько 6:00 ранку, за даними військових, ЗС РФ завдали удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

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