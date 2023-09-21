В захваченном РФ Северодонецке царит антисанитария — Стрюк

В захваченном армией РФ Северодонецке Луганской области царит антисанитария. Об этом рассказал начальник Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк.

По его словам, ограниченное количество домов в оккупированном, которые, относительно остальных, уцелели, готовят к зиме, а все остальные многоэтажки продолжают разрушаться с пробитыми крышами и разбитыми окнами.

«Среди недавно избранной оккупационной власти города есть известные коллаборационисты», — сообщил Стрюк.

Также он констатировал, что почти все, кто пытался вернуться в Северодонецк, больше нескольких дней там не выдерживали.

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