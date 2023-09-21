У захопленому РФ Сєвєродонецьку панує антисанітарія — Стрюк

У захопленому армією РФ Сєвєродонецьку Луганської області панує антисанітарія. Про це розповів начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк.

За його словами, обмежена кількість будинків в окупованому місті, які, щодо інших, уціліли, готують до зими, а решта багатоповерхівок продовжує руйнуватися з пробитими дахами і розбитими вікнами.

«Серед нещодавно обраної окупаційної влади міста є відомі колаборанти», — повідомив Стрюк.

Також він констатував, що майже всі, хто намагався повернутися до Сєвєродонецька, більше кількох днів там не витримували.

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