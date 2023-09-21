Расследование оккупации Юга оказывает давление на военное командование Украины — СМИ

В Офисе президента говорят, что команду о подрыве мостов на Юге Украине должен был давать не глава государства Владимир Зеленский, военные же опасаются, что их хотят «назначить» виновными для быстрого удовлетворения запроса общества. Об этом со ссылкой на источник из Генштаба ВСУ сообщает ВВС.



«Ведь, по их словам, в этом вопросе, кроме исследования событий начала войны, не менее важно исследование событий, происходивших до самого вторжения. В частности, как в целом страна готовилась к войне, какие решения власть принимала и не принимала в этом направлении, и что делала, чтобы максимально усилить армию и подготовить ее к обороне», — пишут в материале, ссылаясь на разговоры с офицерами.



Журналисты со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ сообщают, что на военных командиров в расследовании по оккупации Юга оказывают давление.



Генерал-майор Андрей Соколов, во время полномасштабного вторжения командовавший управлением войск «Юг» заявил, что вместо четырех бригад, которые по плану должны были закрывать крымское направление, у него было всего полторы.



«Войск для закрытия всей страны, от Беларуси до Крыма, катастрофически не хватало. Поэтому, как считает генерал, до вторжения в стране должны были объявить мобилизацию, или другим способом очень быстро увеличить численность армии», — пишут BBC со ссылкой на его слова.



Кроме того журналисты, получив по их данным информацию от источников в Генштабе ВСУ, отмечают, что это расследование оказывает определенное давление на военное командование. В Офисе Президента неофициально объяснили ВВС, что это никакое не давление, просто общество хочет знать ответы на вопрос, кто виноват.



«Мы знаем, есть такое дело, там фигурируют военные. Надо выяснить, почему мосты не были взорваны, а россияне смогли так быстро зайти и оккупировать Херсонщину... Есть устав ВСУ, военные должны были действовать по этому уставу. Не президент должен давать команду «Взрывайте мосты!», военные должны были это сделать, исходя из той обстановки, которая была на месте. Следствие должно разобраться», — указал источник журналистов в ОП.



По данным ВВС, подозрения по делу оккупации Юга еще никому не объявили, но вполне вероятно, что это может произойти уже в ближайшее время. Дело же расследуется полтора года, по нему до сих пор допрашивают свидетелей.



Со ссылкой на источники журналисты сообщили, что следователи уже допросили целый список генералов и представителей военного командования. Среди них — командующий силами обороны Сергей Наев, бывшие командующие группировки войск «Юг», в частности генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, а также командиры других военных формирований, входящих в состав этой группировки.

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