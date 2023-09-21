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Розслідування щодо окупації Півдня чинить тиск на військове командування України — ЗМІ

21 вересня 2023, 13:33

Розслідування щодо окупації Півдня чинить тиск на військове командування України — ЗМІ

В Офісі президента кажуть, що команду про підрив мостів на Півдні Україні мав давати не глава держави Володимир Зеленський, а військові побоюються, що їх хочуть «призначити» винними для швидкого задоволення запиту суспільства. Про це з посиланням на джерело з Генштабу ЗСУ повідомляє ВВС.

«Адже, за їхніми словами, в цьому питанні, окрім дослідження подій початку війни, не менш важливим є дослідження подій, які відбувалися до самого вторгнення. Зокрема, як в цілому країна готувалася до війни, які рішення влада ухвалювала і не ухвалювала в цьому напрямку та що робила, щоб максимально посилити армію і підготувати її до оборони», — пишуть у матеріалі, посилаючись на розмови з офіцерами.

Журналісти з посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ повідомляють, що на військових командирів у розслідуванні з окупації Півдня чинять тиск.

Генерал-майор Андрій Соколов, який під час повномасштабного вторгнення командував управлінням військ «Південь» заявив, що замість чотирьох бригад, які за планом мали закривати кримський напрямок, він мав лише півтори.

«Військ для закриття усієї країни від Білорусі до Криму катастрофічно не вистачало. Тож, як вважає генерал, до війни в країні мали оголосити мобілізацію, або в інший спосіб стрімко збільшити чисельність армії», — пишуть ВВС з посиланням на його слова.

Крім того, журналісти, отримавши за їхніми даними інформацію від джерел у Генштабі ЗСУ, зазначають, що це розслідування чинить певний тиск на військове командування. В Офісі Президента неофіційно пояснили ВВС, що це не тиск, просто суспільство хоче знати відповіді на запитання, хто винен.

«Ми знаємо, є така справа, там фігурують військові. Треба з’ясувати, чому мости не були підірвані, а росіяни змогли так швидко зайти і окупувати Херсонщину», — пояснює нам джерело в ОП. І додає: «Є статут ЗСУ, військові мали діяти за цим статутом. Не президент має давати команду «Підривайте мости!», військові мали це зробити, виходячи з тієї обстановки, яка була на місці. Слідство має розібратися», — зазначають в ВВС.

За даними ВВС, підозри у справі окупації Півдня ще нікому не оголосили, але цілком імовірно, що це може відбутися вже найближчим часом. Справа ж розслідується півтора року, по ній досі допитують свідків. 

З посиланням на джерела журналісти повідомили, що слідчі вже допитали цілий список генералів та представників військового командування. Серед них – командувач сил оборони Сергій Наєв, колишні командувачі угрупування військ «Південь», зокрема генерали Андрій Ковальчук та Андрій Соколов, а також командири інших військових формувань, що входять до складу цього угруповання.

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