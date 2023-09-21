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СБУ сообщила о подозрении главе «Медиахолдинга ДНР»

21 сентября 2023, 17:10

СБУ сообщила о подозрении главе «Медиахолдинга ДНР»

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Романа Беседина – руководителя оккупационного «Медиахолдинга ДНР», который призывал к массовым убийствам украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве отметили, что коллаборант позиционирует себя как один из ключевых рупоров Кремля во временно оккупированном Донецке и публично призывает к физическому уничтожению всего украинского народа.

Установлено, что Беседин еще в 2018 году добровольно возглавил «Медиахолдинг ДНР», зарегистрированный в России и объединяющий все печатные издания захваченной части Донбасса. По имеющимся данным, Беседин входит в ближайшее окружение главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, лично лоббировавшего его назначение в ряды прокремлевского органа пропаганды.

Коллаборант Роман Беседин. Фото: СБУ

После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора фигурант одним из первых развернул широкую агиткампанию в поддержку «присоединения» оккупированного Донбасса в состав России. Для этого давал указание подчиненным пропагандистам активно освещать российскую «паспортизацию» местных жителей и делать фейковые публикации о псевдореферендуме 2022 года.

Кроме того, Беседин использовал подконтрольные издания для распространения призывов к участию в незаконных выборах России в сентябре этого года. На этих же ресурсах он агитировал при марионеточных «кандидатах» Кремля и «информировал» о сфальсифицированных итогах фейкового плебисцита.

Поскольку Роман Беседин находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что на захваченной РФ территории Донецкой области появятся инвесторы, которые профинансируют постройку жилья.

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