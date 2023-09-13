 «Инвесторы идут». Пушилин рассказал о планах постройки жилья под продажу

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что на захваченной РФ территории Донецкой области появятся инвесторы, которые профинансируют постройки жилья.



По его словам, строительство коммерческого жилья планируется не только в Мариуполе, а и в Новоазовском районе и в Шахтерске.



При этом о предоставлении бесплатного жилья людям, которые его потеряли во время войны, Пушилин ничего не сказал.



Напомним, в Мариуполе — строительный бум жилья под продажу. При этом дома строят на месте снесенных, а владельцам разрушенных квартир предлагают купить жилье в ипотеку.