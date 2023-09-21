СБУ повідомила про підозру голові «Медіахолдингу ДНР»

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта та зрадника Романа Беседіна – керівника окупаційного «Медіахолдингу ДНР», який закликав до масових убивств українців. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



У відомстві зазначили, що колаборант позиціонує себе як один із ключових рупорів Кремля у тимчасово окупованому Донецьку та публічно закликає до фізичного знищення всього українського народу.



Встановлено, що Беседін ще у 2018 році добровільно очолив «Медіахолдинг ДНР», зареєстрований у Росії та який об'єднує усі друковані видання захопленої частини Донбасу. За наявними даними, зрадник входить до найближчого оточення голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна, який особисто лобіював його призначення до лав прокремлівського органу пропаганди.

Колаборант Роман Бесєдін. Фото: СБУ



Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора фігурант одним із перших розгорнув широку агіткампанію на підтримку «приєднання» окупованого Донбасу до складу Росії. Для цього давав вказівку підлеглим пропагандистам активно висвітлювати російську «паспортизацію» місцевих жителів та робити фейкові публікації про псевдореферендум 2022 року.



Крім того, Беседін використав підконтрольні видання для поширення закликів до участі у незаконних виборах Росії у вересні цього року. На цих же ресурсах він агітував за маріонеткових «кандидатів» Кремля та «інформував» про сфальсифіковані підсумки фейкового плебісциту.



Оскільки Роман Беседін перебуває на тимчасово окупованій частині України, продовжуються комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.



Раніше глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що на захопленій РФ території Донецької області з'являться інвестори, які профінансують спорудження житла.