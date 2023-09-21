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Оккупанты запустили по Одесской области «Оникс»: есть попадание в инфраструктуру

21 сентября 2023, 22:30

Оккупанты запустили по Одесской области «Оникс»: есть попадание в инфраструктуру

Сегодня вечером, 21 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область гиперзвуковой ракетой «Оникс». В результате чего поврежден объект рекреационной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

«Под вечер российские террористы нанесли ракетный удар по Одесской области. В Белгород-Днестровском районе зафиксировано попадание ракеты «Оникс» в объект рекреационной инфраструктуры», - говорится в сообщении военных.

В ведомстве отметили, что из-за обстрела начался пожар, спасатели уже ликвидировали последствия. Пострадавших и погибших нет.

«Оникс» — советская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками, одиночными кораблями и наземной инфраструктурой в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Напомним, 19 сентября российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, а именно пгт Белозерка. Из-за атаки гражданский получил ранения, также возникли проблемы с электроснабжением. 

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