Окупанти запустили по Одеській області «Онікс»: є влучання в інфраструктуру

Сьогодні ввечері, 21 вересня, російські загарбники атакували Одеську область гіперзвуковою ракетою «Онікс». Внаслідок чого пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.



«Під вечір російські терористи завдали ракетного удару по Одеській області. У Білгород-Дністровському районі зафіксовано попадання ракети «Онікс» до об'єкта рекреаційної інфраструктури», — йдеться у повідомленні військових.



У відомстві зазначили, що через обстріл почалася пожежа, рятувальники вже ліквідували наслідки. Постраждалих та загиблих немає.



«Онікс» — радянська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями, одиночними кораблями та наземною інфраструктурою в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії.



Нагадаємо, 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсонську область, а саме смт Білозерка. Через атаку цивільний отримав поранення, також виникли проблеми з електропостачанням.