Оккупанты ударили по Херсонщине: пострадал мужчина

Российская армия сегодня, 19 сентября, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, а именно пгт Белозерка. Из-за атаки гражданский получил ранения, также возникли проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Армия РФ накрыла огнем Белозерку. Из-за вражеского обстрела в поселке исчез свет. Специалисты работают над его восстановлением», — говорится в сообщении.



По словам главы региона, пострадал 23-летний мужчина, который шел по улице в момент удара. Сейчас он находится в больнице.



Напомним, оккупанты 19 сентября обстреляли Херсон.