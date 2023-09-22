Военные показали бой под Андреевкой на Бахмутском направлении

Третья штурмовая бригада ВСУ показала, как выбивала российских захватчиков из лесополосы под Андреевкой. Снятое с БПЛА видео боя военные опубликовали на своем Telegram-канале.

«Граната каждому и плотное накрытие огнем блиндажей с оккупантами — работа бойцов 2-й роты 2-го механизированного батальона Третьей штурмовой», — подписали видео они, отметив, что до взятия под контроль позиций ВС РФ оставалось 10 метров «посадки».

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