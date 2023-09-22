Військові показали бій під Андріївкою на Бахмутському напрямку

Третя штурмова бригада ЗСУ показала, як вибивала російських загарбників із лісосмуги під Андріївкою. Зняте із БПЛА відео бою військові опублікували на своєму Telegram-каналі.

«Граната кожному та щільне накриття вогнем бліндажів з окупантами — робота бійців 2-ї роти 2-го механізованого батальйону Третьої штурмової», — підписали вони відео, зазначивши, що до взяття під контроль позицій ЗС РФ залишалося 10 метрів «посадки».

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