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До 31 человека выросло количество пострадавших из-за ракетной атаки в Кременчуге

22 сентября 2023, 22:54

До 31 человека выросло количество пострадавших из-за ракетной атаки в Кременчуге

До 31 человека выросло количество пострадавших в результате російської ракетной атаки в Кременчуге. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадал 31 человек, среди них трое детей. 16 человек пришлось госпитализировать, им оказывают помощь медики. Один человек погиб», — отметил Лунин.

Он отметил, что поисковые работы завершены.Также в результате обстрела пострадали окружающие здания.

«Завтра в городе будет работать профильная комиссия, которая обследует объекты и зафиксирует все повреждения. Люди, чье имущество пострадало, получат компенсацию. Финансирование обеспечим из областного и местных бюджетов», — подчеркнул Лунин, выразив соболезнование родным погибшего.

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