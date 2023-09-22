До 31 людини зросла кількість постраждалих через ракетну атаку у Кременчуці

До 31 людини зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки у Кременчуці. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.



«У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула», — зазначив Лунін.



Він зазначив, що пошукові роботи завершені. Також у результаті обстрілу постраждали навколишні будівлі.



«Завтра в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів», — наголосив Лунін, висловивши співчуття рідним загиблого.