Ночью российские БпЛА атаковали Днепропетровскую область и Запорожье

Удары российских БпЛА по территории Украины. Фото: telegram

Ночью, 23 сентября 2023 года, российские оккупанты атаковали Украину с помощью 15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного направления, ударив по Запорожью и Днепропетровской области. Об этом сообщило командование Воздушных сил Украины.

Воздушные силы Украины уничтожили 14 из 15 15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Фото: telegram

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 14 «шахедов».



Украинские защитники сбили в небе над Днепропетровской областью 12 БпЛА. Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра. В Новоалександровской общине Днепровского района оккупанты попали по двум АЗС и светофору. Загорелась сухая трава.

Удары российских БпЛА по территории Украины. Фото: telegram

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, последствия атаки уточняются, но люди остались невредимые. На Марганец агрессор сбросил боеприпас с беспилотника. Разбиты десять частных домов. В одном из них загорелась крыша. Повреждены пять хозяйственных построек и газопровод.

Удары российских БпЛА по территории Украины. Фото: telegram

В Запорожской области зафиксировано пять атак беспилотников на Мировку, Петровское, Новоандреевку и Белогорье, ракетный удар по Юрковке, также противник попал четырьмя авиационными снарядами по Роботиному и Орехову.



Напомним, в результате обстрелов российскими войсками за прошедшие сутки, 22 сентября, пострадало двое жителей Донецкой области: один человек был убит в Серебрянке, еще один серьёзно был ранен в населенном пункте Зеленый Гай.