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Вночі російські БпЛА атакували Дніпропетровську область та Запоріжжя

23 вересня 2023, 08:52

Вночі російські БпЛА атакували Дніпропетровську область та Запоріжжя

Удари російських БПЛА на території України. Фото: telegram Удари російських БПЛА на території України. Фото: telegram

Вночі, 23 вересня 2023 року, російські окупанти атакували Україну за допомогою 15 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, вдаривши по Запоріжжю та Дніпропетровській області. Про це повідомило командування Повітряних Сил України.

Повітряні сили України знищили 14 із 15 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Фото: telegram

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 14 «шахедів».

Українські захисники збили в небі над Дніпропетровською областю 12 БпЛА. Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району окупанти понівечили дві АЗС та світлофор. Зайнялася суха трава.

Удари російських БПЛА на території України. Фото: telegram

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, наслідки атаки уточнюються, але люди залишилися неушкодженими. На Марганець агресор скинув боєприпас із безпілотника. Розбито десять приватних будинків. В одному з них спалахнув дах. Пошкоджено п'ять господарських споруд та газогін.

Удари російських БПЛА на території України. Фото: telegram

У Запорізькій області зафіксовано п'ять атак безпілотників на Мирівку, Петрівське, Новоандріївку та Білогір'я, ракетний удар по Юрківці, також противник влучив чотирма авіаційними снарядами по Роботиному та Оріхову.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів російськими військами минулої доби, 22 вересня, постраждали двоє жителів Донецької області: одну людину було вбито в Серебрянці, ще одного серйозно поранено в населеному пункті Зелений Гай.

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