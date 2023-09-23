Россия обстреляла Донецкую область: один человек погиб еще один получил ранения

В результате обстрелов российскими войсками за прошедшие сутки, 22 сентября, пострадало двое жителей Донецкой области: один человек был убит в Серебрянке, еще один серьёзно был ранен в населенном пункте Зеленый Гай. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



По официальной информации, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, на Донбассе были убиты 1717 человек и 4168 ранены. Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.

За 22 сентября пострадало двое жителей Донецкой области. Фото: Facebook

Напомним, до 31 человека выросло количество пострадавших в результате російської ракетной атаки в Кременчуге.