Барабаш: в Авдеевке до сих пор остаются 1646 человек

Несмотря на угрозу окружения и усиление обстрелов, в Авдеевке Донецкой области остаются 1646 местных жителей. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



«На утро в городе остается 1646 человек. Это очень много еще, на мой взгляд», — подчеркнул он.



По его словам, эвакуация из города продолжается ежедневно, но люди не слишком хотят выезжать.



«Эвакуация происходит непрерывно, с самого начала полномасштабного вторжения мы призываем на эвакуацию. К сожалению, сейчас люди едут не так активно, как бы нам хотелось. Позавчера у нас был рекорд, мы за день вывезли 8 человек, а так в основном одного-двух человек в сутки, иногда вообще не вывозим. Большинство из людей при общении говорят, что ближе к зиме поедут», — добавил он.



Напомним, 23 сентября российские оккупанты обстреляли из танков многоквартирный жилой дом.