Барабаш: в Авдіївці досі залишаються 1646 людей

Попри загрозу оточення та посилення обстрілів, в Авдіївці Донецької області залишаються 1646 місцевих жителів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



«На ранок у місті залишається 1646 людей. Це дуже багато ще, на мій погляд», — наголосив він.



За його словами, евакуація з міста продовжується щодня, але люди не надто хочуть виїжджати.



«Евакуація відбувається безперервно, від початку повномасштабного вторгнення ми закликаємо на евакуацію. На жаль, зараз люди їдуть не так активно, як би нам хотілося. Позавчора у нас був рекорд, ми за день вивезли 8 осіб, а так переважно одну-дві людини на добу, іноді взагалі не вивозимо. Більшість людей під час спілкування кажуть, що ближче до зими поїдуть», — додав він.



Нагадаємо, 23 вересня російські окупанти обстріляли із танків багатоквартирний житловий будинок.