В Авдеевке танки обстреляли жилой дом

Оккупанты ударили по многоквартирному дому. Фото: Донецкая ОВА

В Авдеевке сегодня, 23 сентября, российские оккупанты обстреляли из танков многоквартирный жилой дом. Об этом сообщила Донецкая ОВА.



По информации местных властей, в результате обстрела никто не пострадал — жильцы дома своевременно эвакуировались в более безопасные регионы Украины.

Оккупанты ударили из танков по многоквартирному дому. Фото: Донецкая ОВА

Авдеевка в последнее время испытывает мощные обстрелы ежедневно. Только сегодня россияне уже дважды обстреляли город танками, один раз из артиллерии и еще один раз — из Градов.

Оккупанты ударили из танков по многоквартирному дому. Фото: Донецкая ОВА

Напомним, что в результате обстрелов российскими войсками за прошедшие сутки, 22 сентября, пострадало двое жителей Донецкой области: один человек был убит в Серебрянке, еще один серьёзно был ранен в населенном пункте Зеленый Гай.



