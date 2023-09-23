Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Авдеевке танки обстреляли жилой дом

23 сентября 2023, 16:42

В Авдеевке танки обстреляли жилой дом

Оккупанты ударили по многоквартирному дому. Фото: Донецкая ОВА Оккупанты ударили по многоквартирному дому. Фото: Донецкая ОВА

В Авдеевке сегодня, 23 сентября, российские оккупанты обстреляли из танков многоквартирный жилой дом. Об этом сообщила Донецкая ОВА. 

По информации местных властей, в результате обстрела никто не пострадал — жильцы дома своевременно эвакуировались в более безопасные регионы Украины.

Оккупанты ударили из танков по многоквартирному дому. Фото: Донецкая ОВА

Авдеевка в последнее время испытывает мощные обстрелы ежедневно. Только сегодня россияне уже дважды обстреляли город танками, один раз из артиллерии и еще один раз — из Градов.

Оккупанты ударили из танков по многоквартирному дому. Фото: Донецкая ОВА

Напомним, что в результате обстрелов российскими войсками за прошедшие сутки, 22 сентября, пострадало двое жителей Донецкой области: один человек был убит в Серебрянке, еще один серьёзно был ранен в населенном пункте Зеленый Гай. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Авдеевка Донецкая область
Прочее
обстрелы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:16
Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 сентября
21:45
«ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ►
20:52
Появилось видео момента удара по штабу Черноморского флота РФ
15:45
Олещук поблагодарил украинских пилотов за атаку по Севастополю и Мелитополе
15:15
РФ создает новые пыточные на захваченной части Луганской области — ЦНС
15:07
Минобороны РФ заявило об уничтожении пяти ракет в Крыму
14:30
В Мариуполе оккупанты уничтожили 180 тысяч книг и четыре библиотеки — горсовет
13:30
По штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли ракетный удар
12:02
Донецкая область: оккупанты обстреляли село, один человек получил ранения
09:39
На захваченной части Луганской области активизировалась сеть военкоматов
08:58
ВС РФ продолжает обстрел сел Луганской области, Невское атаковано за сутки 70 раз
00:07
Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 сентября
22:58
В захваченном Шахтерске проблемы с вывозом мусора: почти всех коммунальников мобилизировали
20:17
Трасса Бахмут-Горловка находится под огневым контролем ВСУ — Евлаш
17:58
При обстреле в оккупированном Донецке поврежден колледж
16:36
Россияне планируют завезти в Луганскую область миллион своих книг — ОВА
13:33
Расследование оккупации Юга оказывает давление на военное командование Украины — СМИ
12:40
В захваченном РФ Северодонецке царит антисанитария — Стрюк
11:02
«ДНР»: В Донецке один человек погиб и пятеро ранены из-за обстрелов
00:34
Донецк, Луганск и не только: Главные события 20 сентября
все новости
18:50
«Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов?
16:42
В Авдеевке танки обстреляли жилой дом
15:55
Президент Украины встретился с лидером Судана в аэропорту
15:26
Решение о передаче ATACMS было принято заранее
13:50
Количество жертв в результате ракетных обстрелов Кременчуга возросло
12:11
Мы прорвали Вербовое и будем продвигаться дальше — генерал Тарнавский
11:16
В Киеве активисты требуют усилить поддержку ВСУ
10:33
Во время ракетной атаки по Крыму были также поражены два зенитно-ракетных комплекса
10:00
В подготовке удара по штабу Черноморского флота РФ помогали ССО
08:52
Ночью российские БпЛА атаковали Днепропетровскую область и Запорожье
08:05
Россия обстреляла Донецкую область: один человек погиб еще один получил ранения
00:16
Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 сентября
22:54
До 31 человека выросло количество пострадавших из-за ракетной атаки в Кременчуге
21:45
«ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ►
21:22
Канада даст Украине 650 миллионов долларов на бронеавтомобили и машины эвакуации
20:52
Появилось видео момента удара по штабу Черноморского флота РФ
18:37
Россия ударила по Кременчугу: известно о погибшем и 15 раненых
18:07
Байден пообещал Зеленскому дать небольшую партию ракет ATACMS — СМИ
17:35
В 2024 году военные расходы РФ впервые превысят социальные — Bloomberg
16:43
Комиссия ЕС готовится рекомендовать переговоры о членстве Украины
все новости
ВИДЕО
«Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов? «Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов?
23 сентября, 18:50
«ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ► «ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ►
22 сентября, 21:45
Штаб Черноморского флота РФ после ракетной атаки. Фото: соцсети Появилось видео момента удара по штабу Черноморского флота РФ
22 сентября, 20:52
Штаб Черноморского флота в Севастополе Фото: соцсети По штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли ракетный удар
22 сентября, 13:30
Российский пленный Алексей Третьяков. Фото: «Новости Донбасса» Экс-мэр российского города попал в плен ВСУ под Клещиевкой
22 сентября, 10:54
Российские войска обстреляли Курахово Войска РФ атаковали Курахово Донецкой области: попали в дома — 16 раненых
22 сентября, 08:50

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама