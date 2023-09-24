Россияне нанесли авиаудар по Угледару — ОВА

Российские оккупанты в течение суток продолжали обстреливать населенные пункты Донецкой области. В результате чего пострадал Угледар. Об этом сообщили в Донецкой ОВА.



«На Волновахском направлении россияне нанесли авиаудар и 26 обстрелов Угледара, под огнем Богоявленка», — говорится в сообщении.



В ОВА рассказали, какие ситуация в регионе:



На Донецком направлении в Марьинской громаде 1 человек погиб в Красногоровке и 1 человек ранен в Елизаветовке. В Авдеевке ночью происходили одиночные прилеты, а утром город подвергся обстрелам из артиллерии и Градов — разрушены 3 многоэтажки, 1 повреждена. Еще 2 дома повреждены в Новоселовке Первой Очеретинской громады. Четыре раза под обстрелы попали окрестности Кураховской громады.



На Горловском направлении повреждены 2 многоквартирных и 3 частных дома в Часовоярской громаде. Дважды обстреляна территория Константиновской громады.



На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Верхнекаменском Звановской громады. Повреждены 2 дома в Торском Лиманской громады.



Напомним, оккупанты за сутки ранили четырех людей в Донецкой области, убили — одного.