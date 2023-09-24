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Оккупанты за сутки убили одного человека в Донецкой области, еще четверо получили ранения — ОВА

24 сентября 2023, 08:22

Оккупанты за сутки убили одного человека в Донецкой области, еще четверо получили ранения — ОВА

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА

Российские оккупанты на минувшие сутки, 23 сентября, в очередной раз обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атаки есть погибший и раненые. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.

«За 23 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Красногоровке. Еще 4 человека получили ранения», — говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1718 людей, еще 4172 жителя получили ранения. 

Напомним, в оккупированном Донецке произошло падение ракеты AGM-88 HARM в Куйбышевском районе города. 

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