Оккупанты за сутки убили одного человека в Донецкой области, еще четверо получили ранения — ОВА

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА

Российские оккупанты на минувшие сутки, 23 сентября, в очередной раз обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атаки есть погибший и раненые. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.



«За 23 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Красногоровке. Еще 4 человека получили ранения», — говорится в сообщении.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1718 людей, еще 4172 жителя получили ранения.



Напомним, в оккупированном Донецке произошло падение ракеты AGM-88 HARM в Куйбышевском районе города.