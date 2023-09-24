Росіяни завдали авіаудару по Вугледару — ОВА

Російські окупанти упродовж доби продовжували обстрілювати населені пункти Донецької області. Внаслідок чого постраждав Вугледар. Про це повідомили у Донецькій ОВА.



«На Волноваському напрямку росіяни завдали авіаудару та 26 обстрілів Вугледара, під вогнем Богоявленка», — йдеться у повідомленні.



В ОВА розповіли, яка ситуація в регіоні:



На Донецькому напрямку в Мар'їнській громаді 1 особа загинула у Красногорівці та 1 особа поранена у Єлизаветівці. В Авдіївці вночі відбувалися одиночні прильоти, а вранці місто зазнало обстрілів з артилерії та Градів — зруйновано 3 багатоповерхівки, 1 пошкоджено. Ще 2 будинки пошкоджено у Новоселівці Першої Очеретинської громади. Чотири рази під обстріл потрапили околиці Курахівської громади.



На Горлівському напрямку пошкоджено 2 багатоквартирні та 3 приватні будинки в Часовоярській громаді. Двічі обстріляно територію Костянтинівської громади.



На Лисичанському напрямку 1 особу поранено у Верхньокам'янському Званівській громаді. Пошкоджено 2 будинки в Торській Лиманській громаді.



Нагадаємо, окупанти за добу поранили чотирьох людей на Донеччині, вбили одного.