В Турцию зашло второе судно с украинским зерном

В воскресенье, 24 сентября, в Турцию прибыл второй корабль с зерном, который следовал по временному коридору. Об этом сообщает France24.



«Балкер Aroyat под флагом Палау, загруженный 17600 тоннами пшеницы, в пятницу покинул портовый город Черноморск и направился в Египет», — говорится в сообщении.



После выхода России из «зернового соглашения», Украина испытывает новый морской маршрут, который не использует международные воды, а проходит через акваторию, контролируемую членами НАТО — Болгарией и Румынией.



По данным сайтов Marine Traffic и Vessel Finder, судно Aroyat находилось у южного выхода из пролива Босфор в 03:00 в воскресенье, 24 сентября.



Первое судно под флагом Палау с 3 тыс. тонн пшеницы вышло из Черноморска (Одесская область) без происшествий во вторник и прибыло в Стамбул в четверг.



Напомним, второе судно воспользовалось временным коридором для гражданских судов для входа в порт Черноморск с целью экспорта агропродукции для стран Азии.