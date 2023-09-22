Второе судно воспользовалось новым зерновым коридором Украины

Второе судно воспользовалось временным коридором для гражданских судов для входа в порт Черноморск. Фото: Facebook

Второе судно воспользовалось временным коридором для гражданских судов для входа в порт Черноморск с целью экспорта агропродукции для стран Азии. Об этом в своем Facebook сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.



Экипаж судна – граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании. До этого по установленному коридору прошло судно RESILIENT AFRICA с 3 тыс. тонн пшеницы для Азии.

Второе судно воспользовалось временным коридором для гражданских судов для входа в порт Черноморск. Фото: Facebook

Напомним, когда первое судно с зерном за более чем два месяца покинуло порт в Черноморске после объявления морской блокады Россией и срыва соглашения о безопасном проходе, это сразу же повлияло на мировые цены, снизив стоимость на пшеницу.