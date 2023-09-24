До Туреччини зайшло друге судно з українським зерном

У неділю, 24 вересня, до Туреччини прибув другий корабель із зерном, який прямував тимчасовим коридором. Про це повідомляє France24.



«Балкер Aroyat під прапором Палау, завантажений 17600 тонн пшениці, у п'ятницю залишив портове місто Чорноморськ і попрямував до Єгипту», — йдеться в повідомленні.



За даними сайтів Marine Traffic і Vessel Finder, судно Aroyat знаходилося біля південного виходу з протоки Босфор о 03:00 у неділю, 24 вересня.



Перше судно під прапором Палау з 3 тис. тонн пшениці вийшло з Чорноморська (Одеська область) без пригод у вівторок та прибуло до Стамбула у четвер, 21 вересня.



Нагадаємо, друге судно скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден для входу до порту Чорноморськ з метою експорту агропродукції для країн Азії.