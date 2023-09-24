Войска РФ обстреляли Херсон: шесть пострадавших и много разрушений

Оккупанты атаковали Херсон. Фото: прокуратура

Сегодня днем, 24 сентября, российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате атаки есть много пострадавших. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, а также заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.



Отмечается, армия РФ совершила артиллерийские обстрелы Корабельного района Херсона. Вследствие нанесенных ударов повреждены частные дома местных жителей.

По словам Морочко, известно по меньшей мере шести пострадавших.

В прокуратуре добавили, что оккупанты атаковали Херсон в 12:00. Повреждены частные дома, квартиры, детский сад. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия очередного военного преступления РФ.



Напомним, оккупанты с авиации обстреляли Херсонскую область.