Війська РФ обстріляли Херсон: шість постраждалих та багато руйнувань

Окупанти атакували Херсон. Фото: прокуратура

Сьогодні вдень, 24 вересня, російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок атаки є багато постраждалих. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, а також заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.



Наголошується, армія РФ здійснила артилерійські обстріли Корабельного району Херсона. Внаслідок завданих ударів пошкоджено приватні будинки місцевих жителів.

За словами Морочко, відомо щонайменше про шістьох постраждалих.

У прокуратурі додали, що окупанти атакували Херсон о 12:00. Пошкоджено приватні будинки, квартири, дитячий садок. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ.



Нагадаємо, окупанти з авіації обстріляли Херсонську область.