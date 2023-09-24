Оккупанты атаковали Херсонскую область: погибли два человека, еще трое ранены

Российская армия сегодня, 24 сентября, ударила из авиации по Херсонской области. В результате атаки погибли два человека, еще три человека получили ранения. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.



Отмечается, что разрушены частные дома, а также есть погибшая, ее личность устанавливает полиция.



Кроме того, травмирован полицейский 1990 года рождения. Также повреждения различной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина. Все пострадавшие доставлены в больницу.



В пресс-службе уточнили, что оккупанты нанесли авиаудар по селу Львово, погиб 67-летний мужчина.



Напомним, 22 сентября российская армия в очередной раз атаковала Херсон. В результате чего погиб один гражданский, еще один житель получил ранения.