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Удар по Кременчугу: значительно возросло количество пострадавших

24 сентября 2023, 15:58

Удар по Кременчугу: значительно возросло количество пострадавших

Оккупанты обстреляли Кременчуг. Фото: Виталий Малецкий Оккупанты обстреляли Кременчуг. Фото: Виталий Малецкий

В результате ракетной атаки по Кременчугу Полтавской области получили ранения 55 гражданских, среди них шестеро детей. Об этом заявил мэр города Виталий Малецкий.

«По состоянию на сегодня в Кременчуге 55 травмированных, из которых шестеро — дети. 19 человек находятся на стационарном лечении в городских больницах, среди них один ребенок», — написал он.

Глава города посетил пострадавших в результате российского обстрела.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Еще 23 сентября количество пострадавших было 32 человек. 

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