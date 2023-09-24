Удар по Кременчугу: значительно возросло количество пострадавших

Оккупанты обстреляли Кременчуг. Фото: Виталий Малецкий

В результате ракетной атаки по Кременчугу Полтавской области получили ранения 55 гражданских, среди них шестеро детей. Об этом заявил мэр города Виталий Малецкий.



«По состоянию на сегодня в Кременчуге 55 травмированных, из которых шестеро — дети. 19 человек находятся на стационарном лечении в городских больницах, среди них один ребенок», — написал он.



Глава города посетил пострадавших в результате российского обстрела.



Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Еще 23 сентября количество пострадавших было 32 человек.