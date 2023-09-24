Удар по Кременчуку: значно зросла кількість постраждалих

Окупанти обстріляли Кременчуг. Фото: Віталій Малецький

Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку Полтавської області отримали поранення 55 цивільних, серед них шестеро дітей. Про це заявив мер міста Віталій Малецький.



«Станом на сьогодні у Кременчуці 55 травмованих, з яких шестеро — діти. 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні у міських лікарнях, серед них одна дитина», — написав він.



Глава міста відвідав постраждалих внаслідок російського обстрілу.



Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Кременчуку, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Ще 23 вересня кількість постраждалих була 32 особами.