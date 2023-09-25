«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате обстрела погиб мужчина

Во временно оккупированном Россией Донецке сегодня, 25 сентября, произошел обстрел. В результате атаки погиб мужчина. Об этом сообщил так называемый глава города Алексей Кулемзин на странице в Telegram.



«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Грекова погиб мужчина 1990 года рождения», — написал он.



Кулемзин отметил, что при обстреле Куйбышевского района в частном доме повреждены фасад и остекление.



Напомним, в оккупированном Донецке произошел обстрел 24 сентября, в Киевском районе два человека получили ранения. Также, по его словам, повреждена кровля дома частного сектора.