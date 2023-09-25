«ДНР»: в окупованому Донецьку внаслідок обстрілу загинув чоловік

У тимчасово окупованому Росією Донецьку сьогодні, 25 вересня, відбувся обстріл. Внаслідок атаки загинув чоловік. Про це повідомив так званий голова міста Олексій Кулемзін на сторінці Telegram.



«Внаслідок обстрілу Куйбишевського району по вулиці Грекова загинув чоловік 1990 року народження», — написав він.



Кулемзін зазначив, що під час обстрілу Куйбишевського району у приватному будинку пошкоджено фасад та скління.



Нагадаємо, в окупованому Донецьку стався обстріл 24 вересня, у Київському районі двоє людей отримали поранення. Також, за його словами, пошкоджено покрівлю будинку приватного сектору.