Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление — ISW

Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление. Фото: соцсети

Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал главе минобороны России Сергею Шойгу остановить наступление Вооруженных сил Украины до октября 2023 года. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете со ссылкой на инсайдерский источник в Кремле.



«Инсайдерский источник в Кремле утверждает, что Путин якобы дал министру обороны РФ Сергею Шойгу срок в один месяц до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на фронте, прекратить украинское контрнаступление и вернуть российским войскам инициативу для начала наступательной операции на крупный город», — говорится в сообщении.



Утверждение инсайдера, если оно соответствует действительности, может свидетельствовать о том, что российское военное командование отдает приказы о непрекращающихся контратаках в надежде заставить украинское контрнаступление завершиться, даже ценой больших потерь для РФ.



Аналитики уточнили, что Владимир Путин впервые признал начало украинского контрнаступления 9 июня, подчеркнув два ключевых и устойчивых нарратива: что украинские войска не добьются значительных успехов из-за хорошо подготовленной российской обороны и что украинские войска несут большие потери в личном составе и западной военной технике.



«Путин и Кремль представляют российские оборонительные операции как крупные победы на поле боя, а постоянные российские контратаки позволяют Кремлю заявлять об этих операциях как об отдельных победах на фоне общего отсутствия российских успехов на поле боя в других регионах», — отметили в отчете.



В Институте изучения войны отмечают, что Путин, возможно, приказал российскому военному командованию удерживать все исходные оборонительные позиции России, чтобы создать иллюзию того, что украинское контрнаступление не принесло никакого тактического или оперативного эффекта, несмотря на значительную поддержку Запада.



«Однако эта информационная затея может иметь успех в долгосрочной перспективе только в том случае, если российские войска действительно смогут помешать украинским силам прорваться и освободить значительные территории», — резюмировали аналитики.

Напомним, за прошедшие сутки на Луганском участке фронта ВСУ уничтожены еще два танка ВС РФ, ликвидировано около 150 захватчиков.