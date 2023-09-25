Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление — ISW

25 сентября 2023, 12:18

Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление — ISW

Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление. Фото: соцсети Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление. Фото: соцсети

Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал главе минобороны России Сергею Шойгу остановить наступление Вооруженных сил Украины до октября 2023 года. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете со ссылкой на инсайдерский источник в Кремле.

«Инсайдерский источник в Кремле утверждает, что Путин якобы дал министру обороны РФ Сергею Шойгу срок в один месяц до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на фронте, прекратить украинское контрнаступление и вернуть российским войскам инициативу для начала наступательной операции на крупный город», — говорится в сообщении.

Утверждение инсайдера, если оно соответствует действительности, может свидетельствовать о том, что российское военное командование отдает приказы о непрекращающихся контратаках в надежде заставить украинское контрнаступление завершиться, даже ценой больших потерь для РФ.

Аналитики уточнили, что Владимир Путин впервые признал начало украинского контрнаступления 9 июня, подчеркнув два ключевых и устойчивых нарратива: что украинские войска не добьются значительных успехов из-за хорошо подготовленной российской обороны и что украинские войска несут большие потери в личном составе и западной военной технике.

«Путин и Кремль представляют российские оборонительные операции как крупные победы на поле боя, а постоянные российские контратаки позволяют Кремлю заявлять об этих операциях как об отдельных победах на фоне общего отсутствия российских успехов на поле боя в других регионах», — отметили в отчете.

В Институте изучения войны отмечают, что Путин, возможно, приказал российскому военному командованию удерживать все исходные оборонительные позиции России, чтобы создать иллюзию того, что украинское контрнаступление не принесло никакого тактического или оперативного эффекта, несмотря на значительную поддержку Запада.

«Однако эта информационная затея может иметь успех в долгосрочной перспективе только в том случае, если российские войска действительно смогут помешать украинским силам прорваться и освободить значительные территории», — резюмировали аналитики.

Напомним, за прошедшие сутки на Луганском участке фронта ВСУ уничтожены еще два танка ВС РФ, ликвидировано около 150 захватчиков.

ТЕГИ

События
Война контрнаступление

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:52
На захваченной россиянами части Юга Украины не хватает лекарств — ЦНС
12:18
Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление — ISW
11:40
Войска РФ строят укрепления вблизи Мариуполя — Андрющенко
10:59
Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине
10:48
«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате обстрела погиб мужчина
09:59
Оккупанты обстреляли Авдеевку из танков и артиллерии: есть разрушения
09:30
Луганская область: армия РФ накрыла Новолюбовку фосфорными боеприпасами
08:40
Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили 2 гражданских
23:10
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 сентября
22:36
Коллаборациониста из Мариуполя приговорили к восьми годам тюрьмы
19:30
В Джанкое подорвали автомобиль российского оккупанта — СМИ
17:12
В оккупированном Токмаке работой ПВО травмированы гражданские — мэр Мелитополя
15:21
«ДНР» ввела военную цензуру и обновила комендантский час
14:26
Леонид Пасечник «переизбрали» главой «ЛНР»
13:33
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадало два района: есть жертвы и разрушения
13:28
«Правительство ДНР» ушло в отставку
10:59
Россияне нанесли авиаудар по Угледару — ОВА
10:42
Барабаш: в Авдеевке до сих пор остаются 1646 человек
23:30
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 сентября
22:24
Пушилина «переизбрали» главой «ДНР»
все новости
13:23
Ночной обстрел Одессы: под завалами зернохранилища нашли тела двух погибших
12:59
В непризнанном Приднестровье обнаружили обломки ракеты С-300
12:52
На захваченной россиянами части Юга Украины не хватает лекарств — ЦНС
12:22
В Купянском районе возле границы Украины с РФ ВСУ не дали захватчикам обустроить укрепления
12:18
Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление — ISW
11:40
Войска РФ строят укрепления вблизи Мариуполя — Андрющенко
10:59
Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине
10:48
«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате обстрела погиб мужчина
10:42
ВС РФ разбили 18 гражданских объектов в Донецкой области за сутки, разрушены 12 домов
10:24
На Луганском участке фронта ВСУ уничтожили за сутки два танка ВС РФ
09:59
На Мелитопольском направлении ВСУ отбили все атаки российских захватчиков
09:59
Оккупанты обстреляли Авдеевку из танков и артиллерии: есть разрушения
09:39
В парламенте сообщили о смерти нардепа Андрея Иванчука
09:30
Луганская область: армия РФ накрыла Новолюбовку фосфорными боеприпасами
08:58
Третья бригада ВСУ показала эпизод боев за Андреевку в одной из лесополос села
08:54
В Одессе Россия атаковала морской вокзал в центре города
08:40
Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили 2 гражданских
08:21
Ночью по Украине летели «Шахеды» и ракеты: сколько вражеских целей сбили и что известно об атаке
23:10
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 сентября
22:36
Коллаборациониста из Мариуполя приговорили к восьми годам тюрьмы
все новости
ВИДЕО
В Сорокино горит склад боеприпасов. Фото: соцсети Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине
25 сентября, 10:59
«Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов ► «Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов ►
23 сентября, 18:50
«ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ► «ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ►
22 сентября, 21:45
Штаб Черноморского флота РФ после ракетной атаки. Фото: соцсети Появилось видео момента удара по штабу Черноморского флота РФ
22 сентября, 20:52
Штаб Черноморского флота в Севастополе Фото: соцсети По штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли ракетный удар
22 сентября, 13:30
Российский пленный Алексей Третьяков. Фото: «Новости Донбасса» Экс-мэр российского города попал в плен ВСУ под Клещиевкой
22 сентября, 10:54

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама